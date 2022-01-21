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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "NATO, Rusya’ya karşı çalışıyor. Bu nedenle Rusya, NATO’nun doğuya ilerlemesine karşıdır" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, Ukrayna meselesine özel ilgi gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Avrupa’nın güvenliği konusu Ukrayna meselesine indirgenmemeli."
Bilecik 1. Amatör Lig’in ikinci yarısına kar engeli
Bilecik 1. Amatör Lig 2021-2022 futbol sezonu bu hafta oynanacak müsabakalarla başlaması beklenirken, yoğun kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi.
BİLECİK 21.01.2022, 15:14
Bilecik 1. Amatör Lig 2021-2022 futbol sezonu bu hafta oynanacak müsabakalarla başlaması beklenirken, yoğun kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi.
Bilecik 1. Amatör Lig’de 10 takım bulunan A ve B grubunun 2021-2022 futbol sezonunun ikinci yarısı 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacaktı. Bilecik ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle maçlar ertelendi. Bilecik ASKF’dan yapılan açıklamada, "22-23 Ocak tarihinde oynanacak olan futbol müsabakaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir" denildi.