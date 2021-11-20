Beşiktaş Mahallesi’nin çehresi değişecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Beşiktaş Mahallesi’nde yapımı devam eden çay bahçesi ve park alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Şahin, Beşiktaş Mahallesini önemsediklerini ve bu anlamda yeni projeleri de gerçekleştirecekleri müjdesini verdi. Beşiktaş Mahallesi’nin, kuruluşundan beri yeteri kadar hizmet alamamış bir mahalle olduğunu kaydeden Başkan Şahin, "Biz de o yüzden kendi dönemimizde Beşiktaş Mahallesine elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede çocuk oyun alanları, sosyal alanlar, parklar ve çay bahçelerini kazandırmak istiyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla Beşiktaş Mahallesi’nin yeni bir çekim merkezi olmasını sağlayacağız. Beşiktaş’ın en çok kullanılan alanı burası. İnsanların çarşıya iniş noktaları. Bu noktada nefes alabilecekleri bir yer yapıyoruz’’ dedi.

Beşiktaş Mahallesi’ne sağlık ocağı müjdesini hatırlatan Başkan Şahin, "Mahallemize sağlık ocağını kazandırmak için İl Sağlık Müdürlüğü’ne yer tahsis ettik. Beşiktaş Mahallesi’ne sağlık ocağı yapılacak. Bunun dışında Beşiktaş Mahallesi’ne güzel projelerimiz var. Mahalle sakinlerimizin kendi mahallelerinde daha keyifli şekilde yaşam sürmesi için bu projelerimizi de uygulamaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin’e teşekkür etti.