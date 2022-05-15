Belediye Başkan V. Subaşı Eskişehir’de söyleşi ve imza gününe katıldı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Yeniden Demokrasi Mümkün Mü?’ konulu söyleşi ve imza günü etkinliğine katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ve protokol üyelerinin katıldığı söyleşiye, Özlem Gürses, Doç. Dr. Yunus Emre ve Dr. Öğretim Üyesi Kerem Kılıçdaroğlu konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen söyleşinin çok verimli geçtiğini kaydeden Başkan V. Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede; ‘’Bu güzel söyleşiye konuşmacı olarak katılan Özlem Gürses, Doç. Dr. Yunus Emre ve Dr. Öğretim Üyesi Kerem Kılıçdaroğlu ve söyleşiyi düzenleyen paydaşlara teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.