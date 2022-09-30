Beden eğitimi öğretmenleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilecik’te yeni eğitim öğretim yılı başında beden eğitim öğretmenlerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Edebali Ortaokulu konferans salonunda yapılan toplantıya, İl Spor Koordinatörü Gürkan Algan ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı. Toplantıda, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kapalı spor salonları salon paylaşımı, okullar arası spor müsabakaları, "Yetenek Tarama Projesi", okullardaki ders müfredat programları, tören ve bayramlar ile ilgili yönetmelik konuları görüşüldü. Yeni faaliyet döneminde alınması gereken tedbirler ve desteklerin konuşulduğu toplantıda ayrıca beden eğitimi öğretmenlerinin dilek ve talepleri de dinlendi.Toplantı, İl Spor Koordinatörü Gürkan Algan’ın ve beden eğitimi öğretmenlerinin başarı temennileri ile son buldu.