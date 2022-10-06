Başkan Yıldırım, tekstil firmasını ziyaret etti

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım tekstil firmasını ziyaret etti.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İstasyon mahallesinde faaliyet gösteren ve çalışan kadın istihdamına katkıda bulunan tekstil firmasını gezdi. Başkan Yıldırım, işletme sahibi tarafından karşılandı. Ardından Başkan Yıldırım’ı firmayı gezdirerek üretim faaliyetlerine dair bilgi verdi. Fabrika içerisinde incelemelerde bulunarak ürünleri inceleyen Başkan Yıldırım, çalışan kadın istihdamına öncelik verdikleri için işletme sahibini tebrik etti. Çalışan işçilere kolaylıklar diledi.