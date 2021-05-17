Başkan Yaman’dan İl Müdürü Akyol’a ziyaret

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı da olan Mustafa Yaman, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’u makamında ziyaret etti

Ziyarette Başkan Yaman’a Bilecik Belediyeler Birliği Yöneticisi Burhan Sağlık eşlik ederken ikili eğitim hakkında karşılıklı istişarede bulundu. İl Müdürü Akyol, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, günün anlam ve önemine binaen plaket takdim etti. Başkan Yaman’da il müdürü ile Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerine başarılar diledi.