Başkan V. Subaşı kanalizasyon ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden kanalizasyon ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Çalışmalarımız olumsuz hava şartlarına rağmen devam ediyor” dedi.

Bahçelievler Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan V. Subaşı, ilgili birim yetkililerinden bilgi aldı. Gayelerinin Bilecik’e yakışır, sağlıklı ve güvenli bir altyapı kazandırmak olduğunu hatırlatan Başkan V. Subaşı, "İlgili birim çalışanları ile birlikte çalışmaları inceledik. Olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız çalışmayı söz verdiğimiz süre içinde bitirmektir. Çalışma esnasında su kesintileri olabiliyor. Bu kesintilere en kısa zamanda müdahale etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza bizlere göstermiş oldukları sabır dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yakın zaman öncesinde buradaki sel felaketinde bazı evleri su basmıştı. Amacımız bu olumsuzlukların önüne geçmektir” ifadelerini kullandı.