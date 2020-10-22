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Başkan Tekin’den GAMER Başkanı Hakan Kafkas’a ziyaret

BAŞKAN TEKİN’DEN GAMER BAŞKANI HAKAN KAFKAS’A ZİYARET

BİLECİK 22.10.2020, 13:06
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Başkan Tekin’den GAMER Başkanı Hakan Kafkas’a ziyaret

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanlığı görevine atanan Hakan Kafkas’ı ziyaret etti.

Başkan Tekin, ilçede daha önce kaymakamlık yapmış daha sonra Mardin’in Derik ilçesinde kaymakamlık ve vekil belediye başkanlığı sürecinde başarılı hizmetleri sonrası GAMER Başkanlığına atanan Hakan Kafkas’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası misafirperverliği için teşekkür eden Başkan Tekin, ilçeye bağlı Kınık Köyü’nde üretilen çömlekten yapılmış cezve ve fincan takımı hediye etti.

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