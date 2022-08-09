banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!
Trump'ın evine FBI baskını!
Trump'ın evine FBI baskını!
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Başkan Tekin şenlikte vatandaşlarla bir araya geldi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünün 2’nci yayla şenliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

BİLECİK 09.08.2022, 09:46
Başkan Tekin şenlikte vatandaşlarla bir araya geldi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünün 2’nci yayla şenliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünde 2’nci yayla şenlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Gerçekleştirilen programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve diğer davetliler ile köy halkı katıldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin burada yaptığı konuşmada, “Uzaktan yakından teşrif eden tüm misafirlerimize katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki şenliklerimizin daha da coşkulu geçmesini temenni ediyor emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
30°
açık