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Başkan Tekin, Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun’u ağırladı

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Bilecik’in Pazaryeri ilçesini de ziyaret etti.

BİLECİK 26.05.2021, 15:18
Başkan Tekin, Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun’u ağırladı

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Bilecik’in Pazaryeri ilçesini de ziyaret etti.

Genel Müdür Çoşkun ve beraberindeki Eskişehir Bölge Müdürü Serkan Tepe ile daire başkanları, Bilecik ziyaretleri kapsamında, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, "Genel Müdürümüze ilçemizden belediye çalışmalarımızdan ve ilçemize yapacağımız yatırımlardan bahsettik. Meteoroloji il müdürlüğü ile ilgili koordineli çalışmaları değerlendirdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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