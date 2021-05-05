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Başkan Şahin’den semt pazarları açıklaması

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin semt pazarlarının 8-15 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında açık olacağını duyurdu.

BİLECİK 05.05.2021, 15:50
Başkan Şahin’den semt pazarları açıklaması

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin semt pazarlarının 8-15 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında açık olacağını duyurdu.

Başkan Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada yurt genelinde olduğu gibi Osmaneli ilçesinde de semt pazarlarının 8-15 Mayıs Cumartesi günleri vatandaşlara hizmet vereceğini ifade ederek, “Sokağa çıkma kısıtlamasında mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçimiz tarafından üretilen tarımsal ürünlerin yaş sebze meyve zayi olabileceği yönünde tespitler bulunmaktadır. Bu doğrultuda ilçemizde pazarlar belirtilen tarih ve saatlerde açık olacaktır” dedi.
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