banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
LPG’li araçlara müjde
LPG’li araçlara müjde
Kademeli eğitimde öncelik sağlık
Kademeli eğitimde öncelik sağlık
Sonbaharda vücut direncini artıran öneriler
Sonbaharda vücut direncini artıran öneriler
Piyasadaki tüm maskeler güvenlik testinden geçirilsin
Piyasadaki tüm maskeler güvenlik testinden geçirilsin

Başkan Şahin’den geri dönüşüm tesisine ziyaret

BİLECİK’İN OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI MÜNÜR ŞAHİN, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİ ZİYARET ETTİ.

BİLECİK 20.09.2020, 17:04
2
Başkan Şahin’den geri dönüşüm tesisine ziyaret

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geri dönüşüm tesisini ziyaret etti.

Başkan Şahin, belediyede demir kullanılan her işe katkısı olan Yılmaz Geri Dönüşüm ortakları Hamit ve Sait Yılmaz kardeşlere bir ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Osmaneli için önemli olan bu yardımları birçok yatırımımızda bize maddi avantaj sağladı. Bugün kendilerini ziyaret ederek belediyemiz adına teşekkür ettik” dedi.

30-50 arasında kişiye iş olanağı sağlayan tesiste ayrıştırılan malzemeler, geri dönüşüm işleme tesislerine gönderiliyor.

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Eylül 2020
İmsak 05:17
Güneş 06:43
Öğle 13:03
İkindi 16:29
Akşam 19:12
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 2 6
2. Göztepe 2 4
3. Beşiktaş 2 4
4. Antalyaspor 2 4
5. Karagümrük 1 3
6. Kasımpaşa 2 3
7. Galatasaray 1 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Trabzonspor 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Malatyaspor 2 1
17. Denizlispor 2 1
18. Çaykur Rizespor 2 0
19. Ankaragücü 1 0
20. Gaziantep FK 1 0
21. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Boluspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Everton 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Crystal Palace 2 6
4. Leicester City 1 3
5. Tottenham 2 3
6. Chelsea 1 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Liverpool 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Burnley 0 0
14. Man City 0 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 4
2. Celta de Vigo 2 4
3. Granada 1 3
4. Valencia 2 3
5. Osasuna 2 3
6. Getafe 1 3
7. Real Betis 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 1 1
10. Real Valladolid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Atletico Madrid 0 0
14. Barcelona 0 0
15. Elche 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Deportivo Alaves 1 0
19. Levante 1 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378