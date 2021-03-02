Başkan Şahin, Trabzon’dan madalya ile dönen Yıldırım’ı tebrik etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda derece ile dönen Bilecik Belediye Spor Kulübü sporcusu Rıza Yıldırım’ı tebrik etti.

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen maratona katılan Yıldırım, Bilecik’e üçüncülük ödülü getirdi. Sporcuyu tebrik eden Belediye Başkanı Semih Şahin "Trabzon’da gerçekleştirilen yarışlarda Bilecik’imizi temsil eden ve başarıyla dönen sporcumuz Rıza Yıldırım’ı tebrik ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak bundan sonra da sporun ve sporseverin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bilecik’imize 3’üncülük başarısı ile dönen Yıldırım’a bundan sonraki yaşamında da sağlık ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon Yarı Maratonu’nda, erkeklerde Edwin Nyandusi Mokua, kadınlarda ise Ansa Weldetsadım birinci olurken, 11,5 kilometre yarışında Bilecikli maraton koşucusu Rıza Yıldırım üçüncülük elde etti.