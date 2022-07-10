Başkan Şahin TBB Genel Sekreteri Halil İbrahim Azak ile görüştü

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Halil İbrahim Azak ile görüştü.

Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin Ankara’da çeşitli bakanlıklarda ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretler çerçevesinde TBB Genel Sekreteri Halil İbrahim Azak ile bir araya geldiğini ifade eden Başkan Şahin, “TBB Genel Sekreterimiz Azak ile görüşmemizde belediyemize tahsis edilecek olan iş makinesi hakkında istişarelerde bulunduk. Genel Sekreterimizden 15 gün içinde Belediyemize teslim edileceği bilgisini aldım. İnşallah iş makinesinin gelmesiyle makine parkımız güçlenecek” dedi.