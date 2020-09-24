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Başkan Şahin, Kılıçdaroğlu ile telekonferans sistemiyle görüştü
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ŞAHİN, CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'YLA TELEKONFERANS SİSTEMİ ÜZERİNDEN GÖRÜŞTÜ.
BİLECİK 24.09.2020, 12:55
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla telekonferans sistemi üzerinden görüştü.
Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarımız ve il belediye başkanlarımız ile beraber, yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında düzenlenen online toplantıda bir araya geldik. Çocuklarımızın geleceği ve iyi bir eğitim alması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edecek ve onlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
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