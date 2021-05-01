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Başkan Şahin, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede belediye tarafından yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

BİLECİK 01.05.2021, 11:32
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Başkan Şahin, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede belediye tarafından yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Başkan Şahin, Osmaneli Belediyesi Çevre ve Fen İşleri Müdürü Sabri Yılmaz ile birlikte ilçede belediye tarafından yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi. Başta restorasyonları devam eden Osmaneli Konakları olmak üzere tüm çalışmaları yerinde inceledi. Belediye olarak hedeflerine ulaşmanın mutluluğu hep birlikte yaşadıklarını anlatan Başkan Şahin, “Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Osmaneli halkı için 24 saat hizmet veriyoruz. Kronik hastalığı olanlar dışında tüm çalışanlarımızla halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tam kapanma sürecinde de tüm kadromuzla halkımıza hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi.
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