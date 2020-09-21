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Başkan Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ŞAHİN, BELEDİYE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN VE NİLÜFER İLE MERAM KENT SİTELERİ ARASINDA DAHA SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR BAĞLANTI OLUŞTURACAK YOLDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASFALT ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.

BİLECİK 21.09.2020, 11:37
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Başkan Şahin, asfalt çalışmalarını inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından gerçekleştirilen ve Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında daha sağlıklı ve kaliteli bir bağlantı oluşturacak yolda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla herkese ulaşma gayretinde olduklarını belirtti. Şahin, belediye başkanlığı olarak mahalle sakinlerinin büyük bir sorunu haline gelen bir çalışmayı sona erdirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten sözlerine şöyle devam etti.

"Çalışmaların tamamlanması ile mahalle sakinlerine daha sağlıklı ve konforlu bir yol sunmuş olacağız. Bilecik’in bütün mahalleleri için daha güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi üzerinde yer alan ve Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında bağlantı kuran yolda asfaltlama çalışmalarımız başladı. Burada asıl önemli sorun, viraj ya da yolun kötü olmasından ziyade, bir özel mülkiyet olmasıdır. Artı bir durum olarak yolun konforu açısından gereksiz ve riskli virajlar vardı. Bu yüzden burayı daha düzgün ve sağlıklı bir yol haline getirdik. Ayrıca yeni gelişen imar bölgelerinden birisi olan ve nüfusu hızla artan bir bölge olduğu için yolu tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istedik."

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