Başkan Kepez Kur’an kursu öğrencileri için kahvaltı verdi

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Kepez, yaz dönemi dolayısıyla İnhisar İlçe Müftülüğü bünyesinde açılan Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler için kahvaltı verdi. İnhisar Belediyesi düğün salonunda verilen kahvaltıya din görevlileri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Kepez, çocukların Allah’ın bir emaneti olduğuna vurgu yaparak, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, yarınlarımız, her şeyimiz. Onların milli ve manevi bilgilerle mücehhez kılınması için belediye olarak her zaman hizmete hazırız. Bu hizmetlerinden dolayı da başta ilçe müftümüz olmak üzere görev yapan tüm din görevlisi arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.