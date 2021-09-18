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Başkan Bakkalcıoğlu’nun 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesej yayınladı.

BİLECİK 18.09.2021, 09:55
Başkan Bakkalcıoğlu’nun 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesej yayınladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, mesajında, “19 Eylül 1921, TBMM tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanının verildiği tarihi bir gündür. Bu nedenle 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Şehitlik ve Gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır. Onların gösterdiği fedakârlık ve kahramanlıklar, hafızalarımızdan asla silinmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm gazilerimizin 19 Eylül ‘Gaziler Günü’nü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan sevgisinin sembolleri olan şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” diye belirtti.

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