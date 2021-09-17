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Başkan Bakkalcıoğlu’ndan taşıyıcılar kooperatifine ziyaret

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Arif Ercan’ı ziyaret ederek kooperatif üyeleri ile bir araya geldi.

BİLECİK 17.09.2021, 16:52
Başkan Bakkalcıoğlu’ndan taşıyıcılar kooperatifine ziyaret

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Arif Ercan’ı ziyaret ederek kooperatif üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak kooperatif üyeleri ile bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu onlarla bir süre görüşerek sohbet etti. Kooperatif üyelerinden gelen soruları yanıtlayan Başkan Bakkalcıoğlu her birine işlerinde kolaylıklar diledi. Ardından Kooperatif Başkanı Arif Ercan ile makamında görüşen Başkan Bakkalcıoğlu fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan Ercan’a işlerinde kolaylıklar dileyerek belediye logolu duvar saati hediye etti.

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