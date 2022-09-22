Başarılı sporcu Konyaspor’a transfer oldu

1308 Osmaneli Belediyespor futbolcusu Görkem Yavuz Konyaspor’a transfer oldu.

1308 Osmaneli Belediyespor futbolcusu sol stopperi 2009 doğumlu Görkem Yavuz, Konyaspor takımına transfer edildi. Lefke Cup U-15 Turnuvası’nda oynadığı güzel futbolla tüm takımların ilgisini çeken Görkem Yavuz, Konyaspor’un 15 günlük kampına katılarak antrenör ve yöneticiler tarafından beğenildi. Gelecek vadeden futbolcunun eğitimi ve gelişimi Konyaspor tarafından üstlenildi.

Transferin gerçekleşmesiyle başarılı futbolcu, takımına ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’e veda etti. Başkan Şahin, “Bir sporcumuzun daha Süper Lig Gelişim Ligi’ne transfer olmasına sevindik. Görkem evladımıza Konyaspor’da başarılar diliyoruz. Her konuda olduğu gibi sporda da da hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Allah değerli evladımızın yolunu açık etsin.Hocalarımıza,ailesine ve yöneticilerimize ve de değerli sporcumuza teşekkür ediyor,başarılarının devamını diliyoruz” dedi.