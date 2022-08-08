Atatürk Bulvarı bir ay boyunca ağır araçlara kapalı olacak

Bilecik kent merkezinde devam eden kanalizasyon ve altyapı çalışması nedeniyle Atatürk Bulvarı istikameti bir ay boyunca kamyon ve tır gibi ağır araçlara kapalı olacak. Bu süre boyunca belirli aralıklarla binek araçlara da izin verilmeyecek.

Belediye Başkanlığından konu hakkında yapılan bilgilendirici açıklamada ‘’Belediyemiz tarafından şehrin birçok noktasında devam eden altyapı ve kanalizasyon çalışmaları, şehir merkezinde de gerçekleştirilmektedir. 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle Kamyon ve TIR gibi büyük araçlara, Atatürk Bulvarı istikameti 30 gün boyunca trafiğe kapatılmıştır. Binek araç kullanıcılarına ise belirli aralıklarla kademeli olarak açık olacaktır. Binek araçların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur. Vatandaşlarımıza duyurulur’’ ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Eski Belediye Kavşağı’ndan eski otogar istikametine iniş yolu komple kapanırken, araç sahipleri ve bu güzergahtaki esnaf bu duruma isyan etti.