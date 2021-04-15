Anaokulu öğrencileri sağlıklı yaşam gösterisi düzenlendi

Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri tarafından sağlıklı yaşam gösterisi düzenlendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen sağlıklı yaşam gösterisine Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. İl Müdürü Akyol, bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen İl Spor Koordinatörü Gürkan Algan’a teşekkür edereki plaket takdim etti.

Programın ardından Müdürü Akyol’a Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu Sınıf Öğretmeni Zeliha Gür tarafından düzenlenen ve üzerinde Akyol’un portresi bulunduğu tablo hediye etti.