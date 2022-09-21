AK Parti İl Başkanı Yıldırım ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Nail Öztürk, Bilecik Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz ve diğer ilçe başkanlarının katıldı. Yapılan toplantıda ilçelerin teşkilat çalışmalarını ve gelecek dönem programlar değerlendirilerek yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Teşkilatlar olarak amacımız; halkımıza, hizmetin en iyisini en doğru şekilde sunmaktır. Tüm ilçe başkanlarına yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. nAllah’ın izni ile bu aziz şehre ve güzel insanlarına hizmet etme bahtiyarlığını yaşamaya devam edeceğiz.