AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’dan kongre açıklaması

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kongrelerini icra ederken Korona virüs kapsamında titizlikle tüm önlemlerin alındığı belirterek, "Kongre salonuna girerken misafirlerimizin ateşleri ölçülmüş, HES kodları sorgulanmıştır. Tüm misafirlerimize maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmış, salon içerisinde uygun oturma düzeni planlanarak mesafe kuralına uyulmuştur" dedi.

İl Başkanı Yıldırım, Bilecik’te il kongresini halkın teveccühü ve teşkilatların katılımlarıyla Cumhurbaşkanın beğenisini de alarak tamamladıklarını söyledi. Kongreyi icra ederken Korona virüs kapsamında titizlikle tüm önlemler alındığını anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Kongrelerimize katılan ne protokol düzeyinde, ne yöneticilerimizde ne de misafirlerimizde vakaya rastlanmamıştır. Yapılan paylaşımların, yapılmaya çalışılan algının ne yazık ki gerçek olmadığı anlaşılmakla birlikte doğrular ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bakanımızın açıkladığı vaka oranlarının artış sebebi resmi kanallardan aldığımız bilgilere göre merkez ilçemizde yer alan bir köyümüze dışarıdan gelen pozitif vakalı 1 vatandaşımızın 30 kişiye bulaştırması sonucu köyün karantina altına alınması ve yine bir ilçemizde il dışından gelen pozitif vakalı bir vatandaşımızın aynı süreç içinde 17 kişiye bulaştırması gösterilmiştir. Kongre günü kuralların uygulandığını gözleri ile görerek tebrik ve teşekkür edenler bugün kamuoyunda çok farklı konuşmaktadırlar. Aynı kişiler Boğaziçi Üniversitesi’nde haftalardır kuralları hiçe sayarak hem kendilerini hem polislerimizi tehlikeye atanlara da aynı hassasiyeti gösterselerdi de bu konuda ne kadar samimi olduklarını görseydik. Ayrıca bir siyasi parti il başkanı ve ilçe başkanına tavsiyemizdir ki ’Temsil noktasındaki kişi ve kişilerin mesnetsiz ve dayanaksız bir şekilde kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyi alışkanlık haline getirmeyi bir kenara bırakmalarını ve bu kötü alışkanlıktan bir an evvel kurtulmalarını’ öneriyoruz. Madem bu konuda bu kadar hassaslar öncelikle kendilerini maske ve mesafe kurallarına uymaya davet ediyoruz. Kongremize katılımı önceki kongrelerimize göre sınırlı sayıda tutsak da en başından beri başlatılan karalama kampanyalarından anladığımız kongremiz birilerini çok rahatsız etmiş. Rahatsız olmakta haklılar da. Ama korkunun ecele faydası yok! 2024 yılında hemşehrilerimizi tekrar AK belediyecilikle buluşturarak hasret kaldıkları hizmete kavuşmalarını sağlayacağız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.