banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu

AK gençlerden iftara 5 kala uygulaması

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan’da ’İftara 5 Kala’ sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram ediyor.

BİLECİK 21.04.2021, 11:27
3
AK gençlerden iftara 5 kala uygulaması

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan’da ’İftara 5 Kala’ sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram ediyor.

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyetin daha da arttığını belirtti. Karadayı, "İftara 5 Kala etkinliğimizle paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek

amacıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza hazırladığımız kumanyaları pandemi kurallarına dikkat ederek ikram ediyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Gençlere teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Gençlik Kollarımız ’İftara 5 Kala’ diyerek iftara yolda yakalanan hemşerilerimizin yanında. Bu güzel projeleri için AK gençlere teşekkür ediyorum. Harikasınız gençler" dedi.
banner478
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu