‘Aile Olma ve Aile Kalma Bilinci’ semineri

Bilecik İl Müftülüğü tarafından ‘Aile Olma ve Aile Kalma Bilinci’ konulu bir seminer verildi.

Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener tarafından il binasındaki seminer sonrası Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, “Toplumun eksik kaldığı noktalardan birisi de aile kurumunu bilinçli bir şekilde oluşturamamak. Bu konuda tarafların üstlenmesi gereken sorumluluklar var şüphesiz. ’Aileyi Ayakta Tutan Değerler’ projemizin bu haftaki seminerini yapan Hakkı Şener kardeşimize ve siz katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.