Afetlere karşı risk envanteri hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, aktif bir deprem kuşağında yer alan Türkiye’de ve Bilecik’te de depreme yönelik hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İl Müdürü Budak, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 2019-2023 programında ve ayrıca 11. Kalkınma Planında "Afet Yönetimi" başlığı altında yer alan, olası afetlere karşı kamu yapılarının risk envanterlerinin belirlenerek gerekli görülenlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar il müdürlüğünce yürütülmekte olduğunu belirtti. Budak, "Olası bir deprem sonrasında kamu yapılarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kamu hizmetlerini aksatmadan gerektiği durumlarda kamu yapılarının barınma amaçlı kullanımının sağlanması, kamu yapılarının önceliklendirilerek deprem performansına esas incelemelerin stratejik planlamasının doğru ve hızlı bir şekilde yapılması (bütçe, yapım süresi vb.) adına mevcut kamu yapıları stokunun çıkarılması önemlidir. Bu nedenle 81 ilde 2020 yılı itibariyle kamu yapılarının risk envanter bilgilerinin toplanmasına başlanılmıştır" dedi.

Hangi yapıları kapsıyor?

Açıklamasının devamında Afet Yönetimi" başlığı altında yer alan yapılar hakkında bilgi veren İl Müdürü Budak, "Envanter kapsamında Bilecik il merkezi, ilçeler köyler ve mezralarda bulunan okul, hastane, yurt, lojman, idari bina, cami, kuran kursu, belediye, hizmet binaları, ulaştırma binaları, cezaevleri, özel okul, özel hastane ve benzeri tüm kamu yapılarına gidilerek web tabanlı yazılım üzerinden kamu yapısı bilgileri toplanmakta, deprem dayanımı açısından yapısal kusurları belirlemek amacıyla binalardan fotoğraflar çekilerek kamu yapı envanteri oluşturulmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğüne ait binalar envanter çalışması dışında tutulmuştur" dedi.

"22 Eylül 2020 itibariyle çalışmalara başlanmıştır"

Kamu Binaları Envanter Sistemi (KAYES) çalışmaları için Bilecik Valiliği oluruyla en az biri inşaat mühendisi olmak üzere iki kişilik 7 ekip oluşturulduğunu anlatan İl Müdürü Budak, "Belediye başkanlıklarından ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teknik personeller görevlendirilmiştir. Kurulan gruplara Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca veri girişi konusunda uzaktan eğitim verilmiş, tabletler dağıtılmış ve 22 Eylül 2020 itibariyle çalışmalara başlanmıştır" ifadelerini kullandı.