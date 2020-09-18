banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması
Çiftçiler hazine buldu
Çiftçiler hazine buldu
Sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirecek 6 öneri
Sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirecek 6 öneri
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Aday sürücüler pist alanından şikayetçi

SÜRÜCÜ KURSU PİST ALANI

BİLECİK 18.09.2020, 12:14
Aday sürücüler pist alanından şikayetçi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ehliyet almak için sürücü kurslarına başvuran vatandaşlar, direksiyon eğitiminin yapıldığı

pist alanının bakımsızlığı ve zeminin bozukluğundan şikayetçi.

Bölge Trafik İstasyon Amirliği’nin hemen yanındaki boş alan direksiyon eğitimi için kullanılırken, aday sürücüler alanın bakımsız ve düzensiz oluşundan şikayet ediyor. Ehliyet almak için gün sayan ve yaşını doldurur doldurmaz sürücü kurslarının yolunu tutan sürücü adaylarını direksiyon eğitiminin verildiği bu alanda zorlu bir parkur bekliyor. Pist alanının bakımsızlığı ve zeminin bozukluğu nedeniyle sürücü adayları çoğu zaman kazayla burun buruna kalıyor. Özellikle yağışlı havalarda çoğu kez zeminin azizliğine uğrayan aday sürücülerin sınavı geçemedikleri bile oluyor.

Konu sürücü kursu yetkililerine iletilirken, sıkıntının ilgili komisyona bildirildiği kaydedildi. Durumun yetkili komisyona bildirilmesine rağmen uzun süredir bir sonuç alınamadığı belirtiliyor. Başta sürücü kursu yetkilileri olmak üzere aday sürücüler yetkilerin bu soruna bir çözüm bulmalarını ve pist alanlarının standartlara uygun hale getirilmesini istiyor.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:41
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Hatayspor 1 3
7. Antalyaspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Çaykur Rizespor 1 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Sivasspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Başakşehir 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Tuzlaspor 1 1
11. Samsunspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Chelsea 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Wolverhampton 1 3
6. Liverpool 1 3
7. Crystal Palace 1 3
8. Everton 1 3
9. Aston Villa 0 0
10. Burnley 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Leeds United 1 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0
banner388banner378