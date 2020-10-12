750 araçlık otopark trafiği rahatlattı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından 2 farklı yere yapılan toplamda 750 araçlık otoparklar trafiği rahatlattı.

Osmaneli merkezinde özellikle cuma günleri pazar nedeniyle oluşan trafik problemini ortadan kaldırmak için TOKİ arkasındaki 500, Balaban İlkokulu arkasına 250 araçlık toplamda 750 araçlık otopark yeri trafiği rahatlattı. Otopark çalışmalarımızı büyük oranda tamamladığımız anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "TOKİ arkasında küçük bir düzenlememiz daha olacak. Hafta içi merkezimizde kapalı pazarın kullanılması durumunda zaten otopark sorunumuz olmuyor. Otopark olarak yaptığımız alanda sarı çizgilerle park edilecek alanları belirleyeceğiz. Özellikle halkımızın araçlarını gelişi güzel park etmesi ve sadece kendini düşünmesi bazen geniş alanların bir kaç araçla işgal edilmesine sebep oluyor. İstasyon Caddesinde de otopark sorununu tek yöne parka müsaade etmek suretiyle çözüyoruz. Atatürk Caddesi ve Tarihi Lefke Çarşısında da tek yönde park kararı alarak sorunu çözeceğiz. Osmaneli de her konuyu duyarlılıkla ve sistematik olarak çözüyoruz. Osmaneli büyüme ve yükseliş sürecini sürdürüyor" dedi.