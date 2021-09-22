banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

57 ülkenin 846 sporcusu arasında 7’inci oldu

Bilecikli milli sporcu karateci Muhammet Tezcan, WKF U14 Gelişim Turnuvası’nda 57 ülkenin 846 sporcusu arasında 7’inci oldu.

BİLECİK 22.09.2021, 10:34
57 ülkenin 846 sporcusu arasında 7’inci oldu

Bilecikli milli sporcu karateci Muhammet Tezcan, WKF U14 Gelişim Turnuvası’nda 57 ülkenin 846 sporcusu arasında 7’inci oldu.

İstanbul’da düzenlenen turnuvaya 57 ülke 846 karateci katıldı. 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımının milli sporcusu Muhammet Tezcan, milli takımla çıktığı ilk turnuvada 846 sporcu arasında 7’inci olarak Bilecik’i gururlandırdı. Muhammet Tezcan birinci turda Kuveytli rakibini 4-2, ikinci turda Belçikalı rakibini 5-0 üçüncü turda çıktığı müsabakayı ise 2-0 galibiyetle geçerek çeyrek finale çıktı. Çıktığı üçüncülük maçında Kırgız rakibine 1-0 yenilerek turnuvayı 7’incilikle tamamladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı milli sporcusu Muhammet Tezcan tebrik ederek, "Karatede gençlerimize sahip çıkarak büyük mesai harcayan ve milli takıma sporcu kazandıran hocalarımız Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz’ın kutluyoruz. Milli sporcumuz Muhammet Tezcan’ı kutluyor henüz başlangıcında olduğu başarılarının devamını diliyoruz, 1308 Osmaneli Belediyespor başkan ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0