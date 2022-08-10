Geçtiğimiz günlerde Pazaryeri’nde ihalesi gerçekleştirilen 30 milyon liralık 2 okulun yapım çalışmalarına başlandı. Kaymakam Ferhat Altay çalışmaları yerinde inceledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye yapılacak olan 30 milyon liralık 2 okulun ihalesinin gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, ilçede yapımı gerçekleştirilecek olan Atatürk Ortaokulu ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunun yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Altay, ilçeye verdiği destek için Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı’ya ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile emeği geçenlere teşekkür etti.