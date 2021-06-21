Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezinin (POMEM) 26’inci dönem mezuniyet töreninde 257 polis adayı yemin ederek diplomalarını aldı.

Okul spor salonunda düzenlenen törene, Vali Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, 2.Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’in katıldı. Tören, Korona virüs (Covid-19) kuralları çerçevesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Polis Başmüfettişi POMEM Müdür V. 1. Sınıf Emniyet Müdürü Suat Günbey, öğrencileri ülkenin 2023 ve 2071 hedeflerine uygun, cumhuriyetin kazanımlarının idrakinde, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan hak ve hürriyetlerine saygılı yetiştirmeye özen gösterdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından 26’inci dönemde mezun olan 257 polis adayına diplomaları verildi.