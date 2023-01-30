2023 yılında yapılacak projeler görüşüldü

Bilecik Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu üyeleri (ADRB) yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, başkanlığında gerçekleşen toplantıya Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, vaizler, din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı. Toplantıda hâlihazırda yürütülen ve 2023 yılında yürütülecek projeler ile genel çalışma takvimi değerlendirildi.