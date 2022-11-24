Bilecik’te AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirken, toplantıda 2023 hedefine doğru adım adım gidildiği söylendi.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım koordinesinde gerçekleşen toplantıya il yönetimi ve merkez ilçe yönetimi katıldı. Bilecik AK Parti İl Başkanlığı’nda yapılan toplantı da gündeme dair konular hakkında istişarelerde bulunarak, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek çalışmalar değerlendirildi. Teşkilat çalışmalarında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek saha çalışmaları sonucunda alınan notlar üzerine halkın yaşadığı sıkıntılara çözüm bulabilmek için fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yıldırım toplantı hakkında yaptığı açıklamada, “Haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Gündeme dair konular ve çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Rabbim her bir yönetim kurulu üyemizden razı olsun. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda tevazu, samimiyet ve gayretle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.