19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI
Bilecik’te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.
19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar’ın Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı. Saygı Duruş’unda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşma yapan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ,‘Muhtarlığın ciddi bir müessese olduğuna değindi. Çınar, "Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, daha anlaşılır bir ifade ile devlet ve vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlığın yerel idareyi temsil eden kurumları arasında toplumsal barışın sağlandığı müesseselerden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bu günü bizlere ‘muhtarlar Günü’ olarak hediye eden başta cumhurbaşkanımıza ve gazi meclisimize teşekkürlerimi sunuyorum, geçmiş dönemlerde görev yapmış muhtarlarımıza saygılarımı sunar, ahirete intikal etmiş, görevi başında şehit olmuş tüm muhtarlarımıza Allahtan rahmet dilerim. Görevi devam eden tüm muhtarlarımızın19 ekim muhtarlar gününü kutluyor ve meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|11
|2. Alanyaspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Başakşehir
|5
|4
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Bandırmaspor
|5
|5
|13. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Tottenham
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. West Ham
|5
|7
|9. Leeds United
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. Newcastle
|5
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3