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19 Ekim Muhtarlar Günü Bozüyük’te de kutlandı

Bozüyük’te 19 Ekim Muhtarlar Günü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören ile kutlandı.

BİLECİK 19.10.2021, 14:48
19 Ekim Muhtarlar Günü Bozüyük’te de kutlandı

Bozüyük’te 19 Ekim Muhtarlar Günü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören ile kutlandı.

Muhtarlar Günü programı, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlarken saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Hayati Huylu’nun konuşması ile devam etti. Tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Dernek Başkan Yardımcısı Huylu konuşmasının devamında Muhtarlık müessesesinin kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek “Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem hüzünde halkın her zaman yanında ve hizmetindedir. Köyünde mahallesinde ve sokağındaki insanların huzur ve güven içerisinde olması için çaba sarf etmektedir. Muhtarlar Derneği olarak bizde sorunların önceliğine göre doğrudan çözüme ulaştırmak adına elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Muhtarlarımıza kendi adına değil temsil ettikleri vatandaşlarımızın adına yetkili makamlarımıza taşıdıkları sorunların çözümüne olan katkılarından dolayı herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Düzenlenen programa, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Terle, mahalle ve köy muhtarları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

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