Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde yer alan Charleston kentinde 2015 yılında silahlı saldırıya uğrayan 9 kişinin öldürüldüğü Rahibe Emanuel AME Kilisesi'nde konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, defalarca “Ateşkes şimdi” sloganı attı.

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Göstericilerin kiliseden çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkusunu anlıyorum ve Gazze'den çekilmelerini sağlamak için İsrail hükümetiyle sessizce çalışıyorum" dedi.

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Bunun üzerine kilisedeki katılımcılardan birinin Biden’a, “Sen iyi bir adamsın" demesinin ardından kalabalık "Dört yıl daha" sloganı attı.