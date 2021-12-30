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Beyaza bürünen Akdamar Adası'na İranlı turistlerden yoğun ilgi

Güncel 30.12.2021, 10:14
Beyaza bürünen Akdamar Adası'na İranlı turistlerden yoğun ilgi
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Van'da yağan karla birlikte beyaza bürünen Akdamar Adası, İranlı turistlerin uğrak yeri oldu.