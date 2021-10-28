Van’daki cinayetin zanlısı Batman’da yakalandı

Van’ın Gevaş ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan zanlı, Batman’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Van’ın Gevaş ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan şahsın Batman’da olduğu ihbarını alan polis ekipleri, yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde F.Ç. isimli şahsı saklandığı yerde yakalandı. F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.