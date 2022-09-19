Vali Canalp, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Batman Valisi Ekrem Canalp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, çalışanları ve ilde çalışan diğer sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sağlık çalışanları ve hekimlerle kahvaltı sonrası hekimlerle bir süre sohbet eden Vali Canalp, Batman’da özveriyle yürütmüş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Programa; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Feyat Tunç, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.