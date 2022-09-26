Üniversite rektörleri Batman Üniversitesi’nde toplandı

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ile bir araya geldi.

Merkez Kampüs rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversiteler arasında yapılabilecek çalışmalara ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bölgesel Kalkınma odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi çerçevesinde enerji alanında pilot üniversite seçilen Batman Üniversitesinde enerji alanına yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Rektör Demir, üniversiteler arasında yapılan iş birliklerinin bölgesel ve ulusal kalkınmaya önemli katkılar sunacağını söyledi. Üniversiteler arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin geliştirici ve paylaşımcı nitelikte olduğunu belirten Rektör Demir, nazik ziyaretlerinden dolayı rektörlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.