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Sason’da vatandaşlara bin 500 adet fidan dağıtıldı

Batman’ın Sason ilçesinde 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara bin 500 adet çam fidanı dağıtıldı.

BATMAN 23.03.2021, 16:07
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Sason’da vatandaşlara bin 500 adet fidan dağıtıldı

Batman’ın Sason ilçesinde 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara bin 500 adet çam fidanı dağıtıldı.

Sason Orman İşletme Şefliği tarafından Yunus Emre İlkokullu bahçesinde fidan dağıtım töreni düzenlendi. Sason Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen bin 500 adet çam fidanı, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşlar aldıkları fidanları toprakla buluşturdu.
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