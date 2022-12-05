Reyonda farklı kasada farklı fiyata vatandaş tepki gösterdi

Batman’da hizmet veren BİM marketler zincirinin rafta başka kasada başka fiyat uygulaması tepkiye neden oldu.

Reyonda etiket fiyatı 17 lira 50 kuruş olarak yazılan bir temizlik malzemesin alan bir vatandaş, ödemenin ardından fişi incelediğinde kendisinden kasada 19 lira 50 kuruş alındığını fark etti.

Eve geldiğinde bu durumu fark eden vatandaş Abdülkerim Aksoy, yetkililerden market denetimlerini sıklaştırmasını istedi.

Aksoy, “Bu sabah üçlü zincir marketlerden bir tanesinde alışveriş yaptık. Etiket fiyatı 17 lira 50 kuruş yazan bir temizlik ürünü aldık. Kasada 19.50 diye ödeme yaptık. Farkına varmadım eve geldim baktım ki 19 lira 50 kuruş’tan bana satmışlar. Ben bütün herkesi etiket ile kasa arasındaki duyara davet diyorum. Zamma alıştık da bir de kasada ayrı bir zam yüklüyorlar bizlere. Herkes mağdur oluyor bu konuda. Yetkililere de buradan seslenmek istiyorum. Bu üçlü zincir marketlere bir çare bulsunlar. Ben Batman’da alışveriş yaptım. Sadece Batman değil her ilde bence böyledir. Yetkililerden rica ediyorum lütfen denetimleri sıkılaştırsınlar. Bunlara ağır bir yaptırım yapsınlar. Yoksa bu şekilde inanın biz çok mağdur oluyoruz” dedi.