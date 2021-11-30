Namağlup Batman Petrolspor zaferle zirvede

TFF 3. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor’un, Zafer Hizarcı ile 14 maçtır bileği bükülmüyor.

3. Lig 1. Grup’ta mücadele veren Batman Petrolspor, tecrübeli Teknik Direktör Zafer Hizarcı yönetiminde 14 maçlık periyotta topladığı 36 puanla namağlup olarak lider durumda. Ligde en çok gol atan ve en az gol yiyen bir takım olduklarını ifade eden Zafer Hizarcı, “Biz, teknik heyet olarak geldiğimiz günden bugüne kadar iyi bir takım kurmayı düşündük ve yönetimin de desteklerini arkamıza alarak bütçemize uygun, iyi, kaliteli ve ekonomik anlamda eksik olan yerlere sağlam, devamlı onayabilecek sporculardan kurduk. Sporcularımızın hayatına ve kalbine girerek başladık. Bunların yanı sıra takım ruhunu, ekip ruhunu bilerek ve arkadaşlık diyaloğunu en üst seviyede tutan saygılı, ahlaklı ve egosu olmayan sporculardan bir ekip oluşturduk” dedi.

Hizarcı, transferde Iğdırspor, İskendurspor ve İçelspor gibi büyük paralar harcamadıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ligde durumumuz belli, namağlup olarak lider durumdayız. Biz işimize bakıyoruz. Şampiyonluk bekleyen taraftarlarımız ile mutlu olduğumuzu söylemek isterim. Ligde Hendekspor maçını unutup, bu hafta kendi saha ve seyircimiz önünde Kütahyaspor’u konuk edeceğiz. Bu maça hazırlanıyoruz. Bizim için her maç önemli. Rakibe saygı duyup en iyi şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu yapacak kaliteli takımımız var. Bu zorlu maçımızı da alarak hedefimiz olan şampiyonluk yolunda yara almadan devam etmek istiyoruz. Bize destek veren Başkanımız Abdulvahap Akbaş ve yönetimimize, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.”