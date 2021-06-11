banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yapıyor
Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yapıyor
Nagehan Alçı kayboldu?
Nagehan Alçı kayboldu?
Türk çift Fransa'da hakim karşısında
Türk çift Fransa'da hakim karşısında
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı

Kozluk’ta hırsızların yeni hedefi rögar kapakları oldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde rögar kapaklarını çalan hırsızlar tehlikeye davetiye çıkardı.

BATMAN 11.06.2021, 14:20
Kozluk’ta hırsızların yeni hedefi rögar kapakları oldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde rögar kapaklarını çalan hırsızlar tehlikeye davetiye çıkardı.

Kozluk ilçesindeki dış mahallerde bulunan çok sayıda rögar kapağını çalan hırsızlar olası tehlikelere de davetiye çıkardı. Çalınan rögar kapaklarından dolayı kanalizasyonlardan pis kokuların çevreye yayıldığını ifade eden Kozluk Belediyesi zabıta ekipleri, “3 kuruş için çalınan bu rögar kapaklarının çevre kirliliği ve çocuklarımızın hayatını ne kadar riske attığının farkında olalım. Konuyla ilgili belediye zabıta ekiplerimiz hırsızlar hakkında emniyete suç duyurusunda bulunmuştur” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık