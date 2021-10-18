Kaymakam Mete şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Batman’ın Sason İlçe Kaymakamı Murat Mete, sivil toplum kuruluşları ziyaretleri kapsamında Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Dernek binasında şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Murat Mete, Dernek Başkanı Mutalip Çelik’ten derneğin faaliyetleri hakkında bildi aldı. Ülkenin birlik ve beraberliğini şehit ve gazilere borçlu olduğunu ifade eden Kaymakam Mete, ’’Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Aziz vatanımızı canlarını hiçe sayarak savunan gazilerimiz ve şehitlerimizin değerli ailelerine kapılarımız her zaman açıktır” dedi.

Kaymakam Murat Mete’nin ilçeye atanmasının ardından bulduğu her fırsatta şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmadığını belirten Çelik, Kaymakam Mete’ye ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Ziyarette Kaymakam Mete’ye şehit yakınları ve gaziler tarafından hazırlanan dua tablosu hediye edildi.