Batman’da yıkım kararı alınan son bina da yıkıldı

Batman Belediyesi, İluh Deresi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde başlattığı çalışmalarda son binanın yıkımını da gerçekleştirdi.

İhale çerçevesinde İluh Deresi kenarında bulunan Karşıyaka Mahallesinde yıkım kararı olan son bina da yıkılmış oldu. Belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘İluh Deresi Kentsel Dönüşüm Projesi’ ile Karşıyaka Mahallesindeki son binanın yıkımının gerçekleşmesinin ardından tesviye çalışmaları ile projeye kaldığı yerden devam edilecek.