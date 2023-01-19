Batman’da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Batman’ın Beşiri ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Faruk Ekinci, traktörü ile köyde bulunan bahçesinde çalışmaya gittiği sırda traktörün yoldan çıkması sonucunda yaklaşık 40 metre takla atarak şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kazanın yaşandığı köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin yardımıyla ters dönen traktörün altından çıkartılan Ekinci’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.