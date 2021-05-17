Batman’da sulama borusunda sıkışan 4 yavru köpek kurtarıldı

Batman’da 20 metrelik su borusunda sıkışan 4 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hilal Mahallesi 3763. Sokak’ta 20 metre uzunluğundaki dar sulama borusuna giren 4 yavru köpek boruda sıkıştı. Borudan ses geldiğini duyan civarda bulunan vatandaşlar, hemen Batman itfaiyesine haber verdi. Mahalleye gelen Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 saatlik çalışmayla yavru köpekleri sıkıştıkları borudan çıkartarak belediyeye bağlı veterinerliğe teslim etti. Veterinerlikte yapılan sağlık kontrollerinin ardından hayvan barınağına götürülen yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.